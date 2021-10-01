Горняк22: В России предложили выплачивать 20 тысяч рублей перед каждым учебным годом

Школа Фото: Анна Меньшикова

По предварительной оценке, на такую меру социальной поддержки из федерального бюджета могут потратить около 60 млрд рублей

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать родителям школьников по 20 тысяч рублей перед началом учебного года, сообщает РИА Новости.

«Учитывая, что единовременная выплата к школе была рассчитана только на 2021 год, нужно рассмотреть возможность ежегодной материальной помощи семьям в размере 20 тысяч рублей за счет материнского капитала», – рассказали представители ведомства.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тысяч рублей для подготовки к учебному году. Родители начали получать деньги 2 августа.

Ранее Путин пообещал россиянам повысить пенсии в ближайшие годы. Кроме того, увеличат денежное довольствие сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и Федеральной таможенной службы. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также ранее рассказал, что в следующем году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые – на 5,9%.

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