Горняк22: Певица Бритни Спирс освободилась от опеки своего отца

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears/

Представители певицы пытаются добиться для нее максимальной свободы действий. По словам самой звезды, она нуждается в опеке, но не хочет быть рабыней чужих интересов

В Лос-Анджелесе суд отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над ней. Состоянием певицы временно будет управлять профессиональный аудитор, сообщает ТАСС.

Джейми Спирс более 13 лет полностью контролировал жизнь поп-звезды. Без его разрешения артистка не могла выйти замуж, рожать детей и распоряжаться своими финансами.

Во время очередного заседания суд освободил Спирса от выполнения обязанностей опекуна. За денежным состоянием певицы, которое оценивается в 60 млн долларов, будет следить бухгалтер Джон Зейбел. Это решение принял адвокат Бритни Спирс после ее разрешения.

Обе стороны на заседании не присутствовали. Судья отметил, что они должны будут дать показания во время следующего слушания.

Напомним, что отец Спирс ранее сам отказался быть ее опекуном. По его словам, он не хочет нанести еще больший ущерб психическому состоянию дочери. Адвокат Джейми Спирса рассказал, что реальных оснований для такого решения нет, но он готов передать опеку другому человеку.

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