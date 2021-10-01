Горняк22: Диетолог рассказала, почему не стоит отказываться от картофеля

Картофель Фото: pixabay.com

По словам эксперта, тем, кто стремится к идеальной фигуре, от картофеля на время можно отказаться, но полностью вычеркивать его из рационе не стоит

Картофель – один из самых полезных и универсальных продуктов, заявила диетолог Марият Мухина, сообщает «Слово и Дело».

«В картофеле содержится много необходимых витаминов: В2, В3, В6, В9 и С, в которых наш организм нуждается осенью для укрепления иммунитета. Помимо этого, картошка богата антиоксидантами, клетчаткой и калием», – рассказала она.

При этом специалист отметила, что подходит этот продукт далеко не всем. У некоторых людей не усваивается крахмал, который содержится в картофеле. Им от поедания этого овоща стоит отказаться. Остальным же этого делать не нужно.

«Полностью выбросить картошку из рациона неправильно. Самый полезный картофель – это запеченный с кожурой. В этом случае он сохраняет все полезные элементы», – отметила врач.

Ранее диетолог предупредила об опасности самостоятельного голодания. По словам специалиста, такая процедура может благотворно сказаться на организме, если проходит под присмотром врача. В ином случае голодание может повлечь проблемы с организмом.

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