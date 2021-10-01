Горняк22: Будьте осторожны: в Алтайском крае октябрь начался с магнитной бури

Солнце. Тепло Фото: pexels.com

1 октября плохое самочувствие и рассеянность можно будет списать не только на ретроградный Меркурий, но и на бушующую магнитную бурю

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), 1 октября 2021 года Земля подвергнется воздействию магнитной бури.

Магнитная буря будет уровня G1 – слабой.

По прогнозам, до конца октября магнитных бурь больше не будет. 5,9 и 19 октября магнитосфера будет возмущенной, но до магнитной бури не дойдет.

Магнитную бурю 1 октября 2021 года, скорее всего, ощутят не все, а только метеочувствительные люди. Однако стоит помнить о мерах предосторожности. Желательно есть как можно меньше жирного и тяжелого, пить больше воды. Не перенапрягаться и не лишать себя свежего воздуха. Если есть проблемы с давлением, стоит иметь с собой тонометр и лекарство.

С 27 сентября 2021 года планета Меркурий, отвечающая за торговлю, путешествия, общение и мышление, стала ретроградной. В таком состоянии планета пробудет по 18 октября

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