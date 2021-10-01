Горняк22: В Алтайском крае 1 октября ожидаются дожди со снегом и около +5 градусов

Октябрь Фото: pixabay.com

Второй осенний месяц начинается в регионе с хмурой, ветреной и дождливой погоды. Ночами установились заморозки на почве до -3 градусов

Днем 1 октября в Алтайском крае ожидается около +4…+9 градусов. В отдельных районах в этот день пройдут небольшие дожди. Утром местами опустится туман. Ветер подует западный, с порывами до 13 м/с, передает региональный ЦГМС.

В Барнауле в пятницу днем столбики термометров покажут до +6…+8 градусов. В начале дня небольшой дождь, возможно, с мокрым снегом. Порывистый западный ветер подует со скоростью 3-13 м/с.

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