Горняк22: День сухопутных войск России 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и смс

Афганистан. Военные Фото: pixabay.com

Ежегодно 1 октября в России празднуют День сухопутных войск. «Толк» сделал подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем сухопутных войск в стихах

День сухопутных войск страны!

Вам честь и слава отданы,

Вам благодарность и поклон,

Ну, а врагу всегда урон.

Пусть не коснется вас беда,

Пусть войн не будет никогда,

Счастья, радости, здоровья,

И дом, наполненный любовью!

Сухопутные войска — славных дел за вами много,

Из шестнадцатого века начинаются дороги.

Испытания прошли и характер закалили

И противников немало в грозных битвах разгромили. Современные войска — продолжатели традиций,

Не сдадим мы никогда стратегических позиций.

Если будем мы едины — всех врагов мы победим,

Нам чужой земли не нужно, но свою — не отдадим!

День сухопутных войск России,

И троекратное «ура»,

Желаю мужества и силы,

Успеха, мира и добра.

Желаю здравия тебе и процветанья,

Желаю, чтоб тобой гордилась вся страна,

Желаю дней спокойных и не знать отчаянья,

Желаю, чтоб в гармонии жила душа.

Поздравления с Днем сухопутных войск в прозе

Поздравляю с Днём сухопутных войск России и пожелаю стального здоровья и мужества, оправданных жизненных целей и постоянной выдержки, хорошей закалки характера и энтузиазма. Желаю быть судьбой хранимым, отважным, ловким и любимым.

Военные. Колонна Фото: mil.ru

Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных Войск РФ, воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!

С Днём сухопутных войск России. Пусть там, где не проплывут корабли и не пролетят самолёты, взять волю в кулак и победу в свои руки тебе поможет сухопутная стихия. Будь смелым и непоколебимым, будь бойким и неуязвимым, и пусть на суше в любом направлении тебя ждёт удача, успех и любовь.

Поздравления с Днем сухопутных войск в смс

Военные Фото: pixabay.com

День сухопутных войск России,

И троекратное «ура»,

Желаю мужества и силы,

Успеха, мира и добра.

Поздравляем всех военных,

И желаем им побед,

Мира, благ, любви, терпенья,

Служба пусть идет без бед.

В России отмечаем мы,

День сухопутных войск страны,

Пускай все сбудутся мечты,

За то, что вы всегда верны.

Источник

ТОЛК