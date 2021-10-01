Горняк22: Алтайские педагоги обсудили, как безболезненно снизить нагрузку на школьников

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Педагогическое сообщество Алтайского края согласно с президентом страны, что учеников нужно «разгрузить», в том числе за счет сокращения количества проверочных и контрольных работ

Президент России Владимир Путин вновь «подкинул» идею для отечественной системы образования, предложив сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Это, как было отмечено на сайте Кремля, позволит школьникам уделять больше времени на внеурочную деятельность, а также «сохранить здоровье учащихся».

Минобрнауки Алтайского края пока не комментирует данную инициативу, ожидая более подробной информации от федеральных Роспотребнадзора, Минпросвещения и Рособрнадзора, которым глава страны поручил проработать вопрос. Но перспективы изменений уже активно обсуждают педагоги региона.

«Раньше же как-то жили без ВПР»

Директор Кулундинской школы №1 Наталья Цепенко отметила, что пока сложно объективно оценить предложение президента, так как нет конкретной информации. Но сократить число Всероссийских проверочных работ (ВПР) она не против.

«Думаю, со мной согласятся многие коллеги. Склоняюсь к тому, что от отмены ВПР ни школьники, ни педагоги ничего не потеряют, а только приобретут. На подготовку к ним уходит слишком много времени и сил», – считает педагог.

Директор добавила, что отмена ВПР, по ее мнению, никак не скажется на определении знаний школьников.

«Раньше же как-то мы могли оценить уровень подготовки учащихся без всероссийских проверочных работ. Есть контрольные, промежуточные аттестации. Основная установка – поднять качество образования. ВПР – это точно не тот путь», – считает директор кулундинской школы.

«Учить некогда. Только проверяем»

Коллегу поддерживает директор 132-й барнаульской школы Инна Борисенко. Она отмечает, что идея президента сократить контрольные и проверочные работы – благая и если ее воплотить в жизнь, будут счастливы все: ученики, родители, педагоги. Но как реализовать эту инициативу, она пока не понимает.

«ВПР сдают ученики с 4-го по 11 классов. Причем учебный процесс на этот период никто не отменяет, как и текущие контрольные работы. Практически всю четвертую четверть дети находятся в состоянии постоянного стресса. Педагогам учить некогда, только проверяем», – отметила Борисенко.

05 марта, 19:28

Госдума предложила отменить проверочные работы для школьников

Депутат Елена Строкова просит рассмотреть возможность отмены проверочных работ, так как они не являются срезом знаний школьника и работы преподавателя

Она добавила, что изменение оценочной системы знаний школьников должно быть тщательно продуманно. Ей, как практику, пока сложно сказать, насколько и какие контрольные и проверочные работы можно сократить, чтобы не упустить качество подготовки.

«Может быть, стоит определить ряд предметов, по которым вообще не нужно проводить проверочные работы в тех или иных классах. Например, вероятно, можно не проверять в 8 классе знания по геометрии. Хотя как без контрольных выставлять итоговые оценки? Надеюсь, эксперты профильных ведомств все тщательно взвесят и примут четкие, грамотные решения, что позволит не загубить благие пожелания президента», – прокомментировала директор школы.

«Нужно апробировать»

Руководитель 59-й барнаульской школы Дмитрий Ясафов также склоняется к тому, что современные школьники слишком загружены, и у них практически не остается времени на внеурочную деятельность. Совмещать кружки и спортивные секции с учебным процессом многим достаточно сложно.

«Если мы уберем часть контрольных и проверочных работ, это позволит снизить нагрузку на детей в том числе и по домашним заданиям, так как для того, чтобы хорошо подготовить учеников, педагоги дают дополнительную работу им на дом. Все взаимосвязано. Конечно, многое зависит от самого школьника. Есть дети, которые ответственно подходят к учебному процессу, а есть те, кто работает «спустя рукава». В любом случае контроль должен быть, но нужно выстроить систему так, чтобы все было сбалансировано», – комментирует Ясафов.

Он считает, что прежде чем перекраивать оценочную систему в образовании, необходимо, чтобы эксперты профильных ведомств комплексно оценили новый подход, а также апробировать его в пилотном режиме, чтобы затем принять взвешенное решение.

Оксана Меркулова, педагог одной из школ Барнаула и мама 11-классницы, уверена, что современные школьники перегружены различными проверками знаний, из-за чего у них не только практически нет свободного времени, но и страдает психика.

«Количество контрольных и проверочных работ действительно слишком увеличено. Можно часть из них заменить тематическими срезами, а не травмировать лишний раз психику школьникам, не создавать им дополнительных стрессов и проблем. Жизнь у детей и так не легкая, благодаря современной системе образования», – отметила педагог.

Предложения президента вряд ли воплотятся в жизнь в этом учебном сезоне. Ранее «Толк» публиковал расписание ВПР для 4-8 классов и выпускников в 2021 году.

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