Горняк22: В Новосибирске мужчина сгорел в машине из-за непотушенной сигареты

Пожар. Огонь Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, что получили вызов примерно в два часа ночи. Пожар удалось потушить только к четырем утра. Предварительно, погибший уснул с тлеющей сигаретой

Поздно вечером 29 сентября в селе Новоключи Новосибирской области 65-летний мужчина погиб в машине из-за непотушенной сигареты, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Возгорание произошло в постройке, где находились два автомобиля. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь, возгорание не перешло на жилой дом. При разборе завалов в одном из авто спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни.

По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи начали доследственную проверку. Назначены экспертизы.

Ранее в Барнауле рядом со зданием райсуда произошел пожар. В региональном МЧС рассказали, что загорелось заброшенное здание по адресу: улица Папанинцев, 149. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь. В результате ЧП никто не пострадал.

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