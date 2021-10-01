Горняк22: Жителя Алтайского края судят за роман с 14-летней девочкой

Суд Фото: pixabay.com

Обвиняемый, который был намного старше потерпевшей, вступил в отношения с малолетней, что является уголовным преступлением

В Алтайской крае 29-летний житель Троицкого района предстанет перед судом за половой контакт с 14-летней девочкой, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, осенью 2020 года обвиняемый начал интимные отношения со школьницей, которые происходили по взаимному согласию. Несмотря на это, против мужчины возбудили уголовное дело – потерпевшая в то время еще не достигла 16 лет, что является возрастом согласия.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее барнаулец надругался над несовершеннолетней сестрой. Предположительно, подозреваемый растлил девочку в период с конца декабря 2018-го по сентябрь 2019 года, когда ребенку еще не исполнилось 14 лет. Мужчину поместили в СИЗО Новосибирска. Его подозревают еще в одном аналогичном преступлении.

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