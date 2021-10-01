Горняк22: В Алтайском крае неизвестные сожгли служебное авто врио начальника полиции

Горящий автомобиль Фото: иллюстративное фото/pixabay.com

В распоряжении правоохранителей есть запись с камер наружного наблюдения, на которую попал поджигатель, – сейчас его ищут

В Алтайском крае неизвестные сожгли служебный автомобиль врио начальника отделения полиции по Чарышскому району. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, автор которого связан с правоохранительными органами.

По данным источника, инцидент произошел вечером 29 сентября.

В распоряжении правоохранителей есть запись с камер наблюдения, на которую попал момент того, как злоумышленник поджигает припаркованную у дома полицейского машину.

Сейчас его ищут.

Известно, что капитан полиции всего несколько месяцев назад пошел на повышение с должности старшего участкового, где якобы «в силу своей служебной деятельности» вступил в несколько конфликтов с местными криминальными элементами. Сообщается, что эти же люди могли быть причастны к поджогу автомобиля одного из сотрудников местного отделения ДПС прошлым летом, однако тогда доказать их умысел не удалось.

Ранее владельцы алтайского геопарка «Каменный остров» в интервью «Толку» рассказали о пожаре.

ТОЛК