Горняк22: Судебный процесс над экс-министром Дементьевым начнется 8 октября

Александр Дементьев Фото: Анна Меньшикова

Следствие считает, что на своем посту он взял взятку на сумму 5,2 млн рублей. Дементьева задержали в Москве в первой половине июня

Суд над бывшим министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым начнется в первых числах октября. Об этом сообщает пресс-центр судов региона.

«Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Дементьева назначено на 8 октября», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что дело экс-чиновника будет рассматривать Центральный районный суд Барнаула.

По данным регионального управления следкома, министр получил взятку на сумму 5,2 млн рублей за общее покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки. По сведениям СМИ, речь идет о компании «Бриз-Запад».

При этом буквально за месяц до этого чиновник покинул пост в связи с переездом в другой регион. Дементьева задержали в Москве, доставили в регион и отправили под домашний арест. Свою вину он уже признал.

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