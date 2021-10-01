Горняк22: Цех Бийской льняной компании вспыхнул ночью в наукограде

Пожар в Бийске Фото: пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю

В ликвидации огня принимало участие более 50 человек личного состава, а также 16 единиц техники. В задымленной среде работали звенья газодымозащитной службы

В Бийске произошел пожар в производственном цехе Бийской льняной компании, сообщает «Бийский рабочий».

В краевом МЧС рассказали, что примерно в два часа ночи поступило сообщение о возгорании в двухэтажном железобетонном здании, в котором расположен цех.

Площадь возгорания составила около 20 кв. метров. От огня пострадало сырье цеха. Специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее в Новосибирске мужчина сгорел в машине из-за непотушенной сигареты. Возгорание произошло в постройке, где находились два автомобиля. По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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