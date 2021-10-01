Горняк22: В Алейске поезд смял такси, которое пыталось проскочить пути

ДТП с поездом в Алейске Фото: кадр из видео vk.com

Инцидент произошел на железнодорожном переезде около школы №7. Машинист применил экстренное торможение, но и столкновения избежать не удалось

30 сентября в Алейске на железнодорожном переезде автомобиль залетел под вагоны поезда, сообщает Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

Очевидец случившегося выложил в Сеть видео, на котором видно, как машина такси столкнулась с поездом. Предположительно, водитель решил проскочить перед движущимся составом на запрещающий сигнал светофора, но не успел и поезд снес авто с дороги.

В пресс-службе ЗСЖД рассказали «Толку», что ДТП никак не повлияло на движение поездов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Алтайском крае 73-летний водитель устроил смертельное ДТП на встречке. Предположительно, авария случилась в тот момент, когда один из водителей пошел на обгон попутного автомобиля и выехал на встречную полосу. Два человека погибли, еще двое получили травмы.

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