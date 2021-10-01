Горняк22: Неизвестный убил трех студенток медколледжа и поджег дом

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Стало известно, что девушки приехали в Оренбургскую область, чтобы учиться в местном колледже. В учебном заведении их охарактеризовали положительно

В Оренбургской области неизвестный зарезал трех студенток медицинского колледжа и попытался их сжечь, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 30 сентября в городе Гае после тушения пожара в одной из квартир жилого дома нашли мертвыми двух девушек, которые там проживали. На их телах обнаружили колото-резаные раны. Во дворе дома нашли тело еще одной девушки с такими же следами убийства.

Предположительно, злоумышленник сначала убил студенток, а потом устроил в квартире пожар, чтобы замести следы.

По предварительным данным, потерпевшим было 17, 18 и 19 лет. Девушки вместе снимали квартиру, сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Областная прокуратура взяла дело под свой контроль.

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