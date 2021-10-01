Горняк22: Одинокого верблюда заметили в алтайском лесу

Верблюд Фото: кадр из vk.com

Очевидец опубликовал видео, на котором заснял верблюда, стоявшего на дороге около леса. Предположительно, животное сбежало от хозяина

В Залесовском районе одинокий верблюд бродит по дороге рядом с лесом, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам подписчика паблика, на животное они наткнулись случайно, когда ехали на машине. Верблюд спокойно отреагировал на появление людей и не попытался сбежать. Откуда он появился в той местности, пока не известно.

Ранее в Новосибирске мужчина на поводке выгуливал курицу. В Сети появилось фото мужчины, который сидел на лавочке и держал веревку, которая другим концом была привязана к белой птице. По словам очевидцев, их заметили на остановке «Сибирская».

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