Горняк22: Барнаулец по фальшивым документам купил в автосалоне внедорожник за 4,5 млн

В автосалоне. Фото иллюстративное. Фото: Анна Меньшикова

На этом мужчина не остановился. Он также подделал паспорт транспортного средства на другую машину, оформленную на жителя Красноярского края

Жителя Барнаула задержали за мошенничество при оформлении кредитов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина через Интернет заказал поддельные документы, по которым в одном из автоцентров города оформил кредит и купил внедорожник Toyota Land Cruiser за 4,5 млн рублей. Впоследствии горожанин якобы продал элитную иномарку на миллион рублей дешевле – личность покупателя устанавливает полиция.

Кроме того, барнаульца подозревают в том, что он подделал паспорт транспортного средства на машину жителя Красноярского края и под залог взял кредит на 500 тысяч рублей, раздав деньги в счет погашения своего долга.

Мужчину отправили в СИЗО.

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