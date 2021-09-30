Горняк22: Старт «Союза» с алтайской журналисткой на борту уже назначили

Космонавт Анна Кикина Фото: instagram.com/anyamks/

Кикина полетит на Международную космическую станцию, став пятой российской женщиной-космонавтом в космосе за всю историю покорения Вселенной

Полет пилотируемого корабля «Союз МС-22» с единственной женщиной в отряде «Роскосмоса» Анной Кикиной намечен на 21 сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программы полета Международной космической станции.

В команду с ней войдут космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

Анне Кикиной 37 лет. Она родилась в Новосибирске, получила образование инженера-гидротехника и экономиста-менеджера. До 2012 года женщина работала в Горно-Алтайске. Сначала была инструктором по плаванию и гидом-проводником, обучала кадетов-спасателей, потом устроилась на «Радио-Сибирь Алтай» радиоведущей и программным директором. Кроме этого, была членом местной команды по гребному слалому и членом сборной России по рафтингу. Кроме того, стала прообразом новой куклы Барби-космонавта.

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