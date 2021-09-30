Горняк22: Благоустройство парка «Изумрудный» Барнаула затянулось из-за COVID-19 у рабочих

Парк Изумрудный Фото: Толк

Сейчас подрядчик ведет работы на центральной аллее, устанавливает систему освещения. Уже подготовлены участки для детской и спортивной площадок – оборудование для них делают на заказ

Очередной этап благоустройства барнаульского парка «Изумрудный» затягивается из-за двухнедельного простоя, связанного с выявлением коронавируса у бригад рабочих. Об этом в своем телеграм-канале сообщил управляющий территорией Владислав Вакаев.

«В августе работа в парке на две недели застопорилась. Причиной тому стало «выпадение» двух бригад, заболевших коронавирусом», – сообщил он.

Вакаев предположил, что из-за форс-мажора срок сдачи объекта, запланированный на 1 ноября, сдвинется также на две недели.

На благоустройство «Изумрудного» в 2021 году мэрия города выделила 92,5 млн рублей. На эти средства подрядчик должен обустроить центральную аллею, облагородить сеть пешеходных троп, дополнить территорию новым освещением, возвести сцену-беседку, а также детскую и спортивную площадки.

ТОЛК