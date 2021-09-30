Горняк22: В барнаульском транспорте «пересчитали» безмасочников

Рейд по автобусам Фото: barnaul.org

По словам участников рейда, у водителей должна быть запасная маска. Работодатель обязан обеспечивать сотрудников масками для смены каждые два-три часа

29 сентября в Барнауле сотрудники Роспотребнадзора и ГИБДД провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии города.

«У шоферов и кондукторов, равно как и у граждан, должны быть маски, которые закрывают органы дыхания. Сейчас идет подъем заболеваемости ОРВИ, и в сочетании с коронавирусом заболеваемость может резко возрасти», – рассказал главный специалист-эксперт алтайского Роспотребнадзора Алексей Тюрин.

Местом для проверки выбрали площадь Октября. Сотрудник ГИБДД давал сигнал водителю задержаться на остановке, в это время проверяющие заходили внутрь и выявляли безмасочников. По их словам, большинство пассажиров в транспорте все-таки находились в масках.

Во время рейда сотрудники Роспотребнадзора составили протокол на одного из водителей. Он не только вел автобус без маски, но и вообще не имел ее при себе. После этого шофер не смог продолжить работу. Через некоторое время его вызовут в суд.

Подобные рейды в общественном транспорте проверяющие намерены продолжить и в дальнейшем.

Ранее «Толк» сообщал, что Роспотребнадзор «надеется» на более низкую заболеваемость коронавирусом. При этом специалист напомнил о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Он также отметил, что уже около 40 млн россиян сделали прививку от коронавируса, а часть населения переболели.

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