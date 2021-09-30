Горняк22: Команда барнаульских учителей выступит на телешоу «Сто к одному»

"Сто к одному" Фото: instagram.com/stokodnomutv

Главный приз передачи – 50 тысяч рублей, но педагоги поставили своей целью не выигрыш. Они намерены доказать, что современный учитель «не боится пробовать новое и интересное»

Команда педагогов барнаульской гимназии №131 примет участие в культовой интеллектуальной телеигре «Сто к одному» на канале «Россия 1». Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

«Решение испытать себя учителя приняли еще в прошлом учебном году. В итоге команда «Педагоги Алтая» получила приглашение принять участие в съемках в преддверии Дня учителя», – рассказали здесь.

В состав участников вошли учителя начальных классов Елена Гладышева и Татьяна Белова, учитель биологии Анна Фельк, учитель русского языка и литературы Виктория Часовских. Возглавит команду директор гимназии, учитель французского языка Артем Семернинов.

Они намерены доказать, что «не боятся пробовать что-то новое и интересное».

Команда «Педагоги Алтая» Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В Москву алтайские педагоги отправятся 3 октября. Когда состоится эфир с их участием – пока не сообщается.

«Сто к одному» — российская командная телеигра, которая выходит на ТВ с 1995 года с бессменным ведущим Александром Гуревичем. Лауреат премии «ТЭФИ-2002». Цель участников – угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ. Призовой фонд – 50 тысяч рублей.

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