Горняк22: Рэпер Face отменил концерты в сибирских городах из-за угроз

Рэпер Face Фото: instagram.com/facepublicenemy

По словам музыканта, якобы уже пять лет всевозможные инстанции оказывают давление на его выступления, но до сегодняшнего момента концерты удавалось проводить

Рэпер Face рассказал в своем аккаунте в Instagram, что не будет выступать в сибирских городах из-за угроз со стороны местных властей.

«За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске – первых двух городах тура», – рассказал он.

Музыкант подчеркнул, что во всех городах организаторы получают сообщения о нежелательности выступлений именно этого артиста. В случае неповиновения концертной площадке обещают серьезные неприятности с Роспотребнадзором и пожарными проверками.

«В Красноярске концертной площадке позвонили с угрозами из администрации города и пообещали вырубить свет. В Новосибирске – позвонили из министерства культуры области. Площадка не взяла на себя риск провести мой концерт», – отметил рэпер.

Ранее Слава Марлоу рассказал, что хотел выбрать Барнаул для учебы. Саунд-продюсер рэпера Моргенштерна объяснил, что планировал поступать на звукорежиссуру в Алтайском крае, потому что в Новосибирске на тот момент не было ничего связанного с музыкой в плане инженерии.

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