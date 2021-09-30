Горняк22: Большинство барнаульцев не верят в карьерный успех в родном городе

Работа. Усталость Фото: pexels.com

По словам аналитиков, по сравнению с доковидным периодом, все меньше россиян считают свой город лучшим для карьеры. Исключением стали Москва, Махачкала, Томск и Новокузнецк

Трое из 10 жителей Барнаула считают, что смогут сделать успешную карьеру в своём родном городе. Об этом стало известно из опроса SuperJob.

Так, 29% опрошенных барнаульцев назвали город идеальным для построения карьеры. При этом 52% респондентов заявили об обратном. Ещё 19% опрошенных затруднились ответить.

В прошлом году только 24% жителей Барнаула верили в успешное карьерное будущее в родном городе. Показатели 2018 и 2021 года оказались примерно одинаковыми – 30% и 29% соответственно.

Чаще всего лучшим городом для карьерных возможностей называют Москву. Её выбрали 71% россиян. На втором месте оказался Санкт-Петербург (63%). Тройку лидеров замкнула Казань (53%).

Ранее «Толк» сообщал, что почти половина россиян готовы переехать в новые сибирские города. Чаще всего в качестве причин для переезда респонденты называли большую зарплату и гарантированную работу на новом месте. При этом 51% подчеркнули, что не планируют жить в этих городах из-за холодного климата и неудобного географического положения.

ТОЛК