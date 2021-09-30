Горняк22: Путин пообещал россиянам повысить пенсии в ближайшие годы

Пенсионеры Фото: pixabay.com

Президент подчеркнул, что на фоне неустойчивой ситуации в мировой экономике власти будут следить за динамикой российских показателей

Россиянам будут повышать пенсии в 2022, 2023 и 2024 годах, заявил президент Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

«Средства на такие индексации заложены в бюджет. Кроме того, увеличат денежное довольствие сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и Федеральной таможенной службы», – отметил он.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также ранее рассказал, что в следующем году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые – на 5,9%. После этого средняя пенсия неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль. В 2023 году пенсионеры будут в среднем получать 19 477 рублей, а в 2024 году – 20 469 рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что к 1 октября российские пенсионеры получат дополнительные выплаты. Денежную прибавку ко Дню пожилых людей получат люди старше 80 лет, военные пенсионеры, а также пенсионеры, которые больше 20 лет проработали на Крайнем Севере.

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