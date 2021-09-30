Горняк22: О чем молятся в День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Православие. Религия. Храм Фото: pixabay.com

В этот день отмечаются именины сразу четырех христианских святых, в честь которых создан Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Какого числа День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

День памяти четырех святых православные христиане отмечают ежегодно 30 сентября по новому стилю.

История праздника Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Благочестивая вдова София, жившая во втором веке, имела трех дочерей. Она решила назвать их в честь трех главных христианских добродетелей: Веры, Надежды и Любви. Об этом пишет портал «Фома».

В это время в Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны властей. Император Адриан узнал о Вере, Надежде и Любови и потребовал, чтобы они отказались от своей веры и принесли жертву языческим богам.

Девочки проявили стойкость и не стали выполнять приказ императора. Из-за этого их подвергли страшным пыткам, а после казнили на глазах у матери. На тот момент Вере было 12 лет, Надежде – 10 лет, а Любови – 9 лет. София похоронила дочерей у Аппиевой дороги и умерла на их могиле через три дня.

О чем молятся Вере, Надежде, Любови и матери их Софии

Мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии молятся о сохранении и укреплении любви между родителями и детьми. Их также просят направить подростков на правильный путь, а также уберечь от искушений. Женщины в этот день молятся о сохранении семейного счастья и о даровании им детей.

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