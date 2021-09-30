Горняк22: Зачем нужно плакать 30 сентября: народные приметы на Вселенские бабьи именины

Девочка. Слезы Фото: pexels.com

В этот день на Руси наши предки избавлялись от горестей, искали своих вторых половинок и читали заговоры о покое в семье

30 сентября отмечается народно-христианский праздник «Вселенские бабьи именины». По-другому его называют «День Веры, Надежды и Любови», «Девичий праздник» и «Бабья выть». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 сентября

30 сентября отмечают День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Поэтому на Руси в этот день многие девушки праздновали свои именины, а празднику в народе дали название – Вселенские бабьи именины.

Считалось, что если 30 сентября оплакать всех своих близких и свою собственную долю, то в течение года не случится ничего плохого.

В этот день в селениях устраивали «деревенские святцы». Молодежь собиралась вечером вместе и присматривала себе пару. Девушки, которые уже были влюблены, молились о том, чтобы судьба подарили им ответное чувство.

Хозяйки семьи в этот день ставили две свечи в храме перед иконой Спасителя, а еще одну с наступлением темноты вставляли дома в каравай. После этого они 40 раз читали желанные слова о покое в их семье. Утром этот каравай нужно было разделить между всеми домочадцами.

Народные приметы 30 сентября

Зяблик летит – стужу несет.

Если ранняя белка имеет голубую шубку, то и весна будет ранней.

Зима будет крепкой, если белка начинает линять снизу-вверх.

Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее.

Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.

Если гнездо ежа построено в середине леса, то зима будет лютой.

Каравай. Хлеб. Традиции Фото: pixabay.com

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ТОЛК