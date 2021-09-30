Горняк22: День интернета в России 2021: история и интересные факты
Ноутбук. Работа Фото: Firmbee с сайта Pixabay
30 сентября в России отмечают День интернета. «Толк» подготовил подборку самых интересных фактов о том, без чего уже не может представить свою жизнь каждый человек
История Дня интернета в России
В России праздник появился в 1998 году. Тогда фирма IT Infoart Stars предложила другим фирмам назначить 30 сентября «Днем интернета» и провести перепись населения русскоязычного интернета. Доступ к Интернету, по данным той переписи, в 1998 году имел миллион россиян. Об этом пишет портал calend.ru.
10 интересных фактов об интернете
- Количество устройств, подключенных к интернету, превышает количество людей на планете.
- Около половины все пользователей интернета имеют аккаунты в Facebook.
- Количество проиндексированных страниц составляет 6,18 млрд, по данным 2020 года.
- Для того, чтобы набрать первых 50 миллионов пользователей интернету потребовалось 5 лет. Для сравнения у телевидения на это ушло 13 лет.
- Треть от всех поисковых запросов направлена на поиск эротических материалов.
- Каждую минуту в YouTube загружают около 15 часов видеоматериалов по всему миру.
- Первый смайлик в Сети отправил Кевин Маккензи в 1979 году.
- Каждую минуту появляется 70 новых блогов.
- Самое большое интернет-кафе в мире находится в Нью-Йорке. Для пользователей там представлено 630 компьютеров.
- Каждая восьмая пара знакомится через интернет.
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