Горняк22: Алтайскому «ковидному» пациенту отказали в бесплатных лекарствах

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Сельчанин обращался с жалобой на горячую линию алтайского минздрава, но решение проблемы затянулось, а лечение, по его словам, нужно уже сейчас

Житель села Сорочий лог Первомайского района, пожелавший остаться анонимным в публикации, рассказал «Толку», что не может добиться лекарств для лечения коронавируса. У мужчины обнаружили 25% поражение легких и отправили лечиться дома.

«После того, как у меня подтвердили ковид, мне выписали лекарства – прислали список в WhatsApp. В списке есть антибиотики. Как я должен их купить, если они у нас по идее продаются по рецепту? Кто мне должен их купить, если мои родные, домочадцы – контактные? Ближайшая аптека находится в 25 км от моего села. Насколько я знаю, меня обязаны обеспечить необходимыми препаратами. Но в больнице по телефону сказали, что лекарств на меня нет», – рассказал мужчина.

Сельчанин обращался с жалобой на горячую линию алтайского минздрава. «Толк» передал его жалобу и контактные данные в ведомство через пресс-службу. Там пояснили, что взяли ситуацию на контроль, и проблему решат.

Еще осенью 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписывал распоряжение о выделении регионам свыше 5 млрд рублей на лекарства для ковидных пациентов, которые лечатся в амбулаторных условиях – то есть дома. Подобные документы выпускались снова и снова: последнее, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, датировано 9 июля 2021 года: регионам РФ и Байконуру выделяли 2,4 млн рублей.

Минздрав РФ в обновленных клинических рекомендациях отмечает, что лечение антибиотиками не требуется, если коронавирус протекает в легкой или средней степени (а именно такие пациенты лечатся на дому). COVID-19 вызывается вирусом, на который не действуют антибиотики, так как они работают против бактерий. Антибактериальные препараты обычно требуются тяжелым пациентам, когда к ковиду присоединяется вторичная инфекция. Однако врачи повсеместно продолжают эти препараты выписывать.

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