Горняк22: Неизвестные сожгли геопарк «Каменный остров» в Белокурихе

Последствия пожара Фото: Татьяна Ермакова/"ВКонтакте"

Пожар начался со здания местного кафе – поджигателей не остановило даже то, что в вольере под навесом были собаки. Животные погибли

В алтайском городе-курорте Белокуриха неизвестные сожгли популярный у туристов географический парк «Каменный остров». Об этом его владельцы сообщили в Instagram.

Инцидент произошел вечером 24 сентября.

«В парк пришли плохие гости. Они подожгли здание паркового кафе. В огне погибло практически все имущество: экспонаты, инструмент, техника «, – сообщила администрация.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Каменный Остров / Stony Park (@stony_park)

В разговоре с ресурсом «Тайга.инфо» совладелец площадки Максим Ермаков заявил, что подозреваемых в причастности к произошедшему пока нет.

«Конфликтов у нас ни с кем не было. И вообще непонятны мотивы, неясно, был ли это заход каких-то рейдеров или что-то еще», – уточнил он.

Ущерб от пожара оценивают в 2 млн рублей. Хозяева парка намерены восстановить его – они уже объявили сбор пожертвований.

«Каменный остров» – модель окружающего Белокуриху Чергинского хребта с миниатюрными копиями местных деревень, долин, рек и хребтов. В парке выращивают редкие полезные травы региона, здесь также обустроили сад, детскую площадку и мини-ферму.

В 2019 году администрация села Старобелокуриха выделила парку два гектара земли для расширения ландшафтного сада и создания новых арт-объектов. Весной 2021 года создатели площадки представляли свой проект на выставке MITT 2021 в Москве, где получили положительные отзывы от руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

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