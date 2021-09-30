Горняк22: «Сон – нежная смерть»: россиянка выложила странный пост перед смертью в Таиланде

Алина Багирова Фото: instagram.com/alinabagirova

Погибшая девушка была родом из Твери, но последние три года она проживала Таиланде. До этого она также работала в Санкт-Петербурге фотографом и художником

27 сентября на тайском острове Самуи в ДТП погибла 27-летняя художница из России, сообщает «МК».

Стало известно, что девушка решила покататься на байке, но во время движения потеряла управление и упала с мотоцикла. Травмы оказались несовместимы с жизнью. По словам знакомых, пострадавшая не надела защитный шлем.

«Она не столкнулась с другой машиной. Байк целый. Говорят, или собака пробежала, или она сама как-то упала. Видимых причин нет», – рассказали они.

За день до своей гибели художница в своем аккаунте в Instagram выложила пост с фото неба и моря, сопроводив странной подписью, которую уже назвали пророческой.

«Сон – это нежная смерть», – написала она.

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