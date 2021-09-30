Горняк22: Группу спасателей направили на поиски пропавшего в горах Алтая мужчины

Сотрудник МЧС Фото: МЧС РФ

Еще в первой половине сентября он ушел из охотничьего домика в местном урочище. Вестей от пропавшего нет уже больше двух недель

В Республике Алтай развернули поисковую операцию после пропажи 38-летнего мужчины. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

По данным ресурса, утром 13 сентября он ушел в лесной массив из охотничьей избушки, расположенной в урочище Нырна Чойского района, и назад не вернулся.

22 сентября по запросу полиции в район поиска направили группу спасателей в составе пяти человек на автомобиле повышенной проходимости.

Их работа пока не дала результата.

Ранее алтайский поисковик Андрей Мамаев в интервью «Толку» рассказал о миссии и обществе.

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