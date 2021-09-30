Горняк22: В Барнауле рядом со зданием райсуда произошел пожар
Пожарные Фото: pixabay.com
Загоревшееся здание находится недалеко от Центрального районного суда, а также рядом с частными домами и ЖК «Полярная звезда»
29 сентябре в Барнауле начался пожар, из-за которого в центре города поднялся столб дыма, сообщает altapress.ru.
В региональном МЧС рассказали, что загорелось заброшенное здание по адресу: улица Папанинцев, 149. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь, угрозы распространения нет.
В результате ЧП никто не пострадал.
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