Горняк22: В Барнауле рядом со зданием райсуда произошел пожар

Пожарные Фото: pixabay.com

Загоревшееся здание находится недалеко от Центрального районного суда, а также рядом с частными домами и ЖК «Полярная звезда»

29 сентябре в Барнауле начался пожар, из-за которого в центре города поднялся столб дыма, сообщает altapress.ru.

В региональном МЧС рассказали, что загорелось заброшенное здание по адресу: улица Папанинцев, 149. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь, угрозы распространения нет.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Белокурихе неизвестные сожгли геопарк «Каменный остров». Пожар начался со здания местного кафе. Ущерб оценили в 2 млн рублей. Огонь уничтожил практически все экспонаты, инструменты и технику. Хозяева парка объявили сбор пожертвований на восстановление парка.

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