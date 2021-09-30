Горняк22: Трамваи в Барнауле остановились на час из-за падения пассажирки

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"

В вечерний час пик на центральном проспекте города остановились свыше десяти вагонов. На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции

Причиной часовой остановки трамваев на проспекте Ленина в Барнауле вечером 28 сентября стал инцидент с пассажиркой. Об этом «Толку» сообщила начальник отдела связей с общественностью «Горэлектротранса» Олеся Черских.

«Произошло падение пассажира в салоне – 72-летней женщины», – сообщила она.

Движение было остановлено на час – с 18.27 до 19.20 – в общей сложности более чем десяти вагонов. Причины падения пенсионерки и ее состояние не уточняются.

«Ведется разбирательство», – добавила Черских.

Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что не регистрировали в этот вечер происшествия в трамвае – здесь предположили, что падение не было связано с нарушением ПДД.

Ранее пользователи соцсетей рассказали, что несколько трамвайных вагонов остановились на проспекте в районе ДК «Сибэнергомаш», на месте заметили скорую помощь и полицию.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле пенсионерка обратилась к врачам и в полицию после поездки в автобусе.

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