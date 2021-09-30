Горняк22: Самолет Москва – Барнаул совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

Самолеты смогли вылететь из аэропорта Барнаула, несмотря на густой туман Фото: pixabay

По словам очевидцев, одной из пассажирок – пожилой женщине – стало плохо во время полета. Вместе с бортпроводниками помощь ей оказали другие пассажиры

Следовавший по маршруту Москва – Барнаул аэробус А321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом 29 сентября сообщает «Амител» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Уточняется, что это произошло из-за ухудшения самочувствия пассажирки.

«В полете бортпроводники оказали женщине первую медицинскую помощь. По прилете в Нижний Новгород ее ожидала машина скорой помощи», – рассказали в «Уральских авиалиниях».

После этого лайнер продолжил полет. В Барнауле он приземлился в 10.15 по местному времени (задержка составила четыре часа).

Ранее «Толк» сообщал о том, что летевший в Сочи самолет совершил вынужденную посадку после удара молнии.

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