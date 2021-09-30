Горняк22: 210 детей эвакуировали из школы Барнаула из-за замыкания проводки

Пожарная машина возле школы Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарная сигнализация сработала в спортивном зале трехэтажного здания. На место прибыли расчеты МЧС, которые провели проверку помещений

Детей и персонал школы Барнаула эвакуировали 29 сентября после сработки пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в трехэтажном здании школы №56 на улице Маяковского (микрорайон Восточный). Из здания вывели 230 человек, в том числе 210 детей.

«По прибытии выяснилось, что произошло короткое замыкание электроплафона без последующего горения», – сообщили в ведомстве.

Известно, что неисправное устройство находилось в спортзале.

Пожарные проверили помещения, пострадавших нет.

ТОЛК