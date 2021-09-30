Горняк22: «Это жутко»: владельцы алтайского геопарка «Каменный остров» рассказали о пожаре

Супруги Ермаковы Фото: из архива семьи

Супруги Ермаковы, создавшие туристический объект возле Белокурихи, считают, что его могли поджечь специально. Но они затрудняются сказать, кто мог это сделать

Следственные органы проводят проверку по факту пожара на территории географического парка «Каменный остров». В течение месяца они примут решение – возбудить по данному факту уголовное дело или административное. Со слов владельцев объекта, семьи Ермаковых, предварительно эксперты уже говорят о том, что поджог мог быть преднамеренным.

Хозяйка объекта Татьяна Ермакова рассказала «Толку» подробности пожара. С ее слов, огонь моментально охватил здание, в котором располагались кузница, мастерская, кафе и столовая для персонала.

«Это жутко, когда все в огне. В течение часа все сгорело дотла. Сотрудник патрульно-постовой службы пытался спасти наших собак, но не смог отцепить их, так как было невыносимо жарко», – рассказала Татьяна.

Женщина уточнила, что пожарные дознаватели и местные следователи предварительно исключили такие версии, как короткое замыкание, неисправная электропроводка и выход из строя электроприборов. Точно о причнинах пожара будет известно после проведения всех экспетиз.

«Эксперты указали, где возникло возгорание, вероятно, туда налили воспламеняющуюся жидкость и подожгли, а также место, где проник на территорию парка злоумышленник. Он оставил отпечаток сапога примерно 45-го размера», – уточняет Татьяна.

У Ермаковых пока нет версий, кто бы мог совершить поджог. Это предстоит выяснить следствию.

«Мы не можем показывать пальцем. Для этого нужны неоспоримые доказательства. Следствие работает, а мы занимаемся восстановлением объекта. Конечно, все не просто, но руки не опускаем», – заверила Татьяна.

Ущерб от пожара оценивают в 2 млн рублей. Хозяева парка намерены восстановить его – они уже объявили сбор пожертвований.

Напомним, супруги Ермаковы создали геопарк «Каменный остров» в 2014 году на собственные средства. Это модель окружающего Белокуриху Чергинского хребта с миниатюрными копиями местных деревень, долин, рек и хребтов. Здесь Ермаковы выращивают коллекцию редких полезных трав Алтая, плодово-ягодные растения. Кроме того, на территории популярного туробъекта есть детская площадка и мини-ферма.

ТОЛК