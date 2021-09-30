Горняк22: Организатора восхождения на Эльбрус, где погибли пять туристов, арестовали

Спасатели Фото: 07.mchs.gov.ru

Адвокат обвиняемого заявил, что не согласен с решением суда и будет настаивать на домашнем аресте или запрете определенных действий

В Кабардино-Балкарии суд арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, где погибли пять туристов, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 23 сентября 19 человек начали подъем на гору. Сначала стало плохо одной туристке. Гид решил спустить ее вниз. Девушка умерла на руках у инструктора через час. Остальные пошли дальше, несмотря на усиливающийся ветер. Во время спуска из-за снегопада группа вызвала спасателей.

Пять туристов, по предварительным данным, погибли от переохлаждения. 11 пострадавших доставили в больницу в Нальчике, семерых уже выписали.

Обвиняемый сам пришел в полицию с повинной и полностью признал свою вину. По его словам, он хотел бы поддержать родственников погибших.

«Как организатор восхождения я не смог уберечь людей от гибели, наступившей из-за погодных условий. Я считаю своим долгом продолжить общение с родственниками, оказывая им материальную и моральную помощь», – рассказал он.

Ранее МЧС и гиды рассказали подробности гибели альпинистов на Эльбрусе. Спасателям пришлось работать в очень опасных условиях: температура в районе поисков держалась ниже минус 20 градусов, а видимость не превышала одного метра. Причинами ЧП назвали вероятную халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения.

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