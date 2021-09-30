Горняк22: Один из пострадавших в ночном ДТП барнаульцев – в реанимации

Место ДТП Фото: "В курсе 22"

Авария произошла накануне на Змеиногорском тракте – потерявший управление автомобиль вылетел в кювет и врезался в опору рекламного щита

Пострадавший в жестком ДТП на Змеиногорском тракте Барнаула молодой пассажир иномарки находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

«Один из находящихся в автомобиле сильно пострадал, сейчас в реанимации», – говорится в сообщении.

Уточняется, что молодому человеку требуется переливание крови. Близкие через соцсети ищут доноров.

Авария произошла поздно вечером 28 сентября на Змеиногорском тракте. По не установленной пока причине автомобиль потерял управление, вылетел в кювет и врезался в опору рекламного щита. Травмы также получил водитель иномарки, о его состоянии не сообщается.

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