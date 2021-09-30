Горняк22: В Бийске автобус протащил по асфальту застрявшую в дверях пенсионерку

Автобус Фото: pixabay.com

На автобусной остановке женщину зажало дверью автобуса, но водитель никак на это не отреагировал и решил продолжить движение

24 сентября в Бийске 72-летняя пенсионерка хотела сесть в автобус №21, но водитель в это время закрыл дверь, которая защемила ей ногу, и поехал, сообщает «Бийский рабочий».

По словам очевидцев, женщина упала, но автобус продолжил движение и начал тащить ее по асфальту. После этого нога пострадавшей освободилась, а водитель уехал с места происшествия.

Люди помогли пенсионерке встать на ноги и прийти в себя. Женщина получила ушибы и обратилась в полицию. По факту случившегося завели дело об административном нарушении.

Ранее в Барнауле на проспекте Ленина трамваи остановились на час из-за падения пассажирки. Движение было остановлено с 18.27 до 19.20. Причины падения 72-летней пенсионерки и ее состояние не уточняются. Всего прекратило движении более десяти вагонов.

ТОЛК