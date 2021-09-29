Горняк22: В Алтайском крае реальная зарплата выросла на 2,2%

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За январь-июль 2021 года зарплата в организациях реального сектора экономики увеличилась на 9,7%. Фонд оплаты труда вырос на 6,1%

В Алтайском крае за последние семь месяцев реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 2,2%, сообщает региональное управление по труду и занятости.

При этом среднемесячная номинальная зарплата жителей края выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31 489 рублей.

Наибольшее влияние на увеличение дохода россиян оказывает изменение фонда зарплаты в здравоохранении и предоставлении соцуслуг, обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговли, ремонте и образовании.

Ранее «Толк» сообщал, что некоторым категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября. Размер начислений будет зависеть от конкретной профессии и региона, но в среднем составит около 4%. Предстоящая индексация обойдет стороной медработников и педагогов, которые упоминались в майских указах президента.

ТОЛК