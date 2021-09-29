Горняк22: В Барнауле обнаружили источник зловонных отходов, которые сливали в Обь

Мост через Обь. Барнаул Фото: pixabay.com

Зловонные стоки, от которых воняло канализацией и химией, были обнаружены неподалеку от пляжа «Водный мир», рядом же находится крупный строительный гипермаркет

Алтайский Росприроднадзор выявил превышение загрязняющих веществ в пробах воды, которые взяты из реки Оби, сообщают «Вести-Алтай». В сентябре представители краевой Федерации зимнего плавания нашли на берегу старые трубы, из которых вытекала зловонная жидкость.

Как рассказали представители Росприроднадзора, проверка была проведена после информации в СМИ. Факты сброса вредных веществ в Обь подтвердились. В пробах воды было найдено превышение концентрации загрязняющих веществ.

Сейчас природоохранные структуры устанавливают собственника сооружений, из которых осуществлялся сброс сточных вод. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности.

О каких загрязняющих веществах идет речь, в ведомстве не уточнили, как и не назвали предприятия или собственника, который осуществлял выбросы.

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