Горняк22: Более 77 тысяч жителей Алтайского края заразились коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

С начала пандемии, за прошедшие полтора года, в регионе вылечились от коронавируса 59 250 жителей края. За прошедшие сутки выздоровели 55 пациентов

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 248 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 28 сентября заболели 77 167 человек, в том числе 5 624 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

23 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 20 – от ковида. За все время с начала пандемии скончался 5 381 житель региона.

514 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 215 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 26 864.

Всего в крае развернуто 3 898 коек для ковидных больных (+184 за сутки), из них на сегодняшний день свободно 680 мест.

На утро 28 сентября в Алтайском крае прививаются 683,2 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 74,

Бийск – 25,

Рубцовск – 23,

Заринск – 12,

Алейск и Калманский район – по 8,

Змеиногорский, Павловский и Табунский районы – по 7,

Яровое, Топчихинский, Третьяковский и Чарышский районы – по 5,

Камень-на-Оби и Новичихинский район – по 4,

Ключевский, Красногорский, Михайловский, Солтонский и Шелаболихинский районы – по 3,

Новоалтайск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Зональный, Немецкий национальный, Первомайский, Тальменский, Троицкий и Усть-Калманский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский и Шипуновский районы – по 1.

ТОЛК