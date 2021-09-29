Горняк22: В АКЗС рассказали, когда пройдёт первая сессия депутатов восьмого созыва

Здание АКЗС Фото: Виталий Барабаш

По предварительной информации, одним из нововведений может стать сокращение должности руководителя аппарата Инны Казанцевой. Её функции могут передать одному из депутатов

7 октября состоится первое заседание Алтайского заксобрания. Распоряжение об этом подписал действующий председатель АКЗС Александр Романенко, сообщает «Банкфакс».

В пресс-службе АКЗС рассказали, что на первой сессии депутаты выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва. Вслед за этим они путем тайного голосования выберут председателя заксобрания и его заместителя. Кроме того, в ходе открытого голосования утвердят председателей постоянных комитетов и их заместителей.

Предположительно, спикер прошлого созыва Александр Романенко может сохранить свой пост и в новом созыве. Раскол в «партии власти» якобы удалось переломить. При этом ранее коммунисты выступали решительно против такого назначения.

На место вице-спикера в настоящий момент претендуют лидер фракции ЕР прошлого созыва Сергей Приб и депутат от КПРФ Юрий Кропотин. При этом в «Единой России» ранее обсуждали введение должности второго зампредседателя АКЗС. В таком случает одно из кресел единороссы могли бы предложить коммунистам.

Возможно, также депутаты утвердят кандидата в сенаторы от представительного органа региона. Сейчас известно лишь об одном претенденте – единороссе Викторе Зобневе.

Ранее «Толк» сообщал, как фракции в новом созыве АКЗС сражаются за должности. В этом созыве единороссы вряд ли будут председателями всех комитетов. Кроме того, им придется договариваться, чтобы сохранить кресла председателя и его заместителя.

ТОЛК