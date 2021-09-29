Горняк22: В России начнут испытывать новую вакцину от коронавируса «Бетувакс»

Врач. Медицина Фото: pixabay.com

Сейчас в стране зарегистрировано пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорону-Н»

В России Минздрав одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», сообщает ТАСС.

«Исследования, которые начнутся в октябре, будут проведены на 170 пациентах на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми», – рассказали в пресс-службе «Сколково».

Вакцину разработали ученые компании «Бетувакс» – резидента «Сколково». Препарат состоит из наночастиц, которые имитируют коронавирус, но не способны заразить млекопитающих.

Минздрав также уже одобрил два этапа клинических испытаний вакцины. Разрешение на исследования препарата, выданное 27 сентября 2021 года, действует до 31 августа 2022 года.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае с начала пандемии почти две тысячи беременных заразились коронавирусом. Сейчас в регионе с таким диагнозом зарегистрировано 56 беременных женщин. По словам врача, будущие матери также могут вакцинироваться после 22-й недели беременности.

ТОЛК