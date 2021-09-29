Горняк22: Синоптики пообещали зиму теплее нормы на территории Сибири

Зима. Фото: "Толк"

В Гидрометцентре отметили, что прогнозы ведомства касательно температуры на отопительный сезон за последние 20 лет сбываются на 58-81%

Предстоящая зима на территории Сибири и Урала будет теплее обычного, сообщает Росгидрометцентр.

«Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия в Сибирском федеральном округе и севере Урала ожидается температура выше средних многолетних значений», – рассказали специалисты.

По их словам, на остальной территории России температура зимой будет около нормы. В Гидрометцентре также рассказали, что февраль 2022 года может стать теплее прошлогоднего на большей части страны.

Ранее «Толк» сообщал, что Алтайский край накроет мокрым снегом и морозами до -7 градусов. По словам синоптиков, последние числа сентября запомнятся теплыми днями, холодными ночами и утренними заморозками. Кроме того, возможны дожди и мокрый снег.

ТОЛК