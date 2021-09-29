Горняк22: Российский футболист Денис Черышев рассказал об отдыхе на Алтае

Денис Черышев Фото: instagram.com/cheryshev90

По словам спортсмена, в Сибири есть тихие и спокойные места, где можно отключить голову и просто расслабиться. Кроме того, там есть своя местная кухня

Футболист сборной России и полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что ездил на Алтай вместе со своей семьей, сообщает Twitter российской команды.

«Атмосфера уникальная. Всем рекомендую слетать и посмотреть, какая у нас в России есть красивая природа. На рыбалку сходить не получилось, но мы смотрели, как рыбаки ловили рыбу в такую погоду, и удивлялись, как они терпят», – рассказал спортсмен.

Сейчас футболист в ускоренном режиме восстанавливается после травмы. Предположительно, Черышев сможет начать играть за клуб после октябрьской паузы на сборные.

Денис Черышев приезжает в Сибирь не в первый раз. В 2019 году спортсмен приехал в Республику Алтай, а также Барнаул и Новосибирск. В своих соцсетях футболист опубликовал фото заснеженной природы с надписью «Сказка».

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