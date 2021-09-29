Горняк22: Алтайский депутат списала проигрыш на выборах на низкий IQ избирателей

Предвыборная агитация в Республике Алтай Фото: gorno-altaisk.info

Мария Демина заявила, что результатов выборов не признает и они могли быть выше, если бы у сельских жителей был такой же уровень интеллекта, как у горожан

Депутат от КПРФ Мария Демина в Республике Алтай, проигравшая на выборах в Госдуму Роману Птицыну, заявила, что прошедшие выборы были самыми грязными, в которых она участвовала, передают ее слова «Новости Горного Алтая».

По ее мнению, избиратели, живущие в селах республики, обладают меньшим уровнем интеллекта, чем горожане, поэтому именно в Горно-Алтайске депутат одержала победу практически на всех участках.

Telegram-канал «Алтайский звонарь» опубликовал пост, где напомнил коммунистке Деминой, что за нее голосовали и жители сельских районов, которым теперь точно стало обидно после такой оценки их умственных способностей. Так, она победила в Усть-Коксинском районе, а также в Майминском и Шебалинском, а в целом по региону получила практически 22 тысячи голосов сельчан.

Также некоторые Telegram-каналы в республике считают, что обидевшиеся на Демину сельчане могут требовать от нее публичных извинений.

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