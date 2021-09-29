Горняк22: В российских школах сократят число контрольных и проверочных работ
Школа. Класс Фото: телеканал "Толк"
По словам президента РФ, это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в стране
Президент России Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в российских школах, сообщает сайт Кремля.
«Проработать и обеспечить сокращение контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях», – написано в документе.
Поручение президента адресовано Министерству просвещения, Рособрнадзору, а также региональным властям. Ответственными за выполнение поручения президента назначены министр науки Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
Владимир Путин также предложил рассмотреть вопрос о государственном регулировании информационной продукции для детей в интернете.
Ранее родители школьников в Камне-на-Оби пожаловались на неудобное время начала уроков. Начало занятий у первоклассников перенесли на 8.50. При этом многим родителям в 8.00 нужно быть на работе. В школах рассказали, что изменение времени связано с пандемией и требованиями Роспотребнадзора.