Горняк22: В российских школах сократят число контрольных и проверочных работ

Школа. Класс Фото: телеканал "Толк"

По словам президента РФ, это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в стране

Президент России Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в российских школах, сообщает сайт Кремля.

«Проработать и обеспечить сокращение контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях», – написано в документе.

Поручение президента адресовано Министерству просвещения, Рособрнадзору, а также региональным властям. Ответственными за выполнение поручения президента назначены министр науки Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Владимир Путин также предложил рассмотреть вопрос о государственном регулировании информационной продукции для детей в интернете.

Ранее родители школьников в Камне-на-Оби пожаловались на неудобное время начала уроков. Начало занятий у первоклассников перенесли на 8.50. При этом многим родителям в 8.00 нужно быть на работе. В школах рассказали, что изменение времени связано с пандемией и требованиями Роспотребнадзора.

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