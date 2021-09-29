Горняк22: Диетолог предупредила об опасности самостоятельного голодания

Диета Фото: pixabay.com

Голодание может благотворно сказаться на организме, если идет о лечебном голодании, которое проходит под присмотром врача

Самостоятельное голодание может поспособствовать образованию желчных камней, если у человека этим страдал кто-то из семьи, заявила диетолог Марият Мухина, сообщает «Слово и Дело».

«Многие люди имеют повышенный холестерин и предрасположены к образованию желчных камней. Кроме того, голодание свыше 48 часов раскачивает метаболизм. Организм начинает все усиленно запасать», – рассказала она.

Врач отметила, что голодание рекомендуется проводить на горячей воде, которая разжижает желчь в кишечнике и не дает образовываться застоям в желчном пузыре.

«Если у человека есть хроническое заболевание – ему может резко стать плохо. Поэтому нужно обязательно при такой процедуре наблюдаться в врача», – подчеркнула Марият Мухина.

Ранее диетолог рассказала о самых полезных детских завтраках. По её словам, каша из крупы – один из оптимальных вариантов для школьника. Её можно готовить из овсянки, гречки и других. Если ребёнок не любит каши, ему можно предложить омлет или сырники.

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